زخم مروري كبير يشل طرق وسط بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، زخما مروريا كبيرا بسبب قطع ساحة جسر الطابقين وسط بغداد. وقال مصدر امني لـ الخليج 365، إن "معظم شوارع العاصمة بغداد بجانب الرصافة تشهد حاليا زحاما شديدا وتوقفا شبه تام لحركة سير المركبات". وأوضح أن "زخما مروريا تشهده منطقة الكرادة بالقرب من فندق بابل وشارع ابو نؤاس والجادرية، فضلا عن زخم يشهده السريع المحاذي لمنطقة الدورة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بسبب قطع ساحة جسر الطابقين من جانب الكرادة وسط العاصمة".



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