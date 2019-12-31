اليوم.. الجامعة العربية تبحث تطورات الأزمة الليبية.. وتوقعات بسحب الشرعية من فايز السراج

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين، اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات ملف الأزمة الليبية.

وقالت الجامعة، في بيان أوردته قناة العربية، إن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، يأتي بناء على طلب مصر لبحث التطورات في ليبيا، واحتمالات التصعيد هناك.

ويأتي الاجتماع بعد الاتفاقين الموقعين بين حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت مصر ودول أخرى رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، محذرين من عواقبه.

وأفادت قناة العربية بأن مصر تقدمت بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

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وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي الليبي، عبد الستار حتيتة، إن اجتماع الجامعة العربية قد يشهد اتخاذ إجراءاً قوياً ضد حكومة الوفاق الليليبة بزعامة فايز السراج.

وقال حتيتة، في تصريحات لقناة العربية، إنه الجامعة العربية قد ترقع الشرعية عن حكومة السراج، رداً على اتفاقها مع أنقرة والسماح لها بإسال قوات عسكرية ومليشيات إلى البلاد.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن أردوغان لم ينتظر موافقة البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، بل بدأ بالفعل في ذلك، مؤكداً وصول أكثر من 300 إرهابي، معظمهم من سوريا على متن طائرات ليبية.

وأكد المسماري أن قوات الجيش الليبي نجحت في تحقيق تقدماً جيداً نحو العاصمة طرابلس، حيث وصل إلى مشارف أهم أحيائها، وهو حي "الهضبة" على الرغم من الأحوال الجوية السيئة.

فيما تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق، في محور طريق الرملة في السواني وطريق المطار جنوب طرابلس، وسط أنباء عن تقدم الجيش في طريق المطار إلى ما بعد رئاسة الأركان التابعة للوفاق.