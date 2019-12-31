وزير يمني: على السعودية قطع رواتب قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي إن أرادت تنفيذ "إتفاق الرياض"

ركّز ​وزير النقل​ اليمني، صالح الجبواني، على أنّه "إن أراد الأخوة السعوديون تنفيذ "إتفاق الرياض" في ما يتعلّق بنزع سلاح المليشيات في عدن وإخراج وحداتها العسكرية من المدينة، فما عليهم إلّا قطع رواتب هذه المليشيات والإعاشة والمخصّصات الأُخرى، وسيتمّ تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "حلّ عملي وسهل، وبيدهم القيام به إن أخلصوا النيّة للتنفيذ".

وكانت قد شهدت ​السعودية​، مطلع الشهر الماضي، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الّذي حدّد الترتيبات السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة والاقتصاديّة اللّازمة.