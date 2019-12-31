ميركل: أكافح لتمكين الأجيال القادمة من العيش في سلام

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في رسالتها بمناسبة ​العام الجديد​ إنها تكافح تغير المناخ بكل قوتها لتمكين الأجيال القادمة من العيش في سلام ورخاء. ورأت أن "ظاهرة ​الاحتباس الحراري​ ​العالم​ية حقيقية، إنها تمثل تهديدا".

ولفتت إلى أن ارتفاع ​درجات الحرارة​ العالم والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري كلها من صنع الإنسان. قائلة: "لذلك علينا أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني لا يزال ذلك ممكنا".

وأضافت "سيكون على أطفالنا وأحفادنا التعايش مع عواقب ما نفعله أو نمتنع عن فعله اليوم. لهذا السبب استخدم كل قوتي للتأكد من أن ​ألمانيا​ تساهم، بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، في السيطرة على تغير المناخ".