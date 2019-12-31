هآرتس: نتانياهو طلب من الكنيست منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، قرّر أن يطلب من الكنيست منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد"، مشيرة الى أن "نتانياهو كان سيعلن قراره في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، لكنه تراجع عن الإعلان".
وأوضحت أن "التأجيل جاء على خلفية النقاش المقرر في المحكمة العليا اليوم، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف نتانياهو تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بالفساد، وكذلك بسبب نظر المحكمة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة"، مبينة أن "نتانياهو قرّر تأجيل إعلان القرار حتى لا يؤثر على القضاة اليوم".
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