هآرتس: نتانياهو طلب من الكنيست منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، قرّر أن يطلب من ​الكنيست​ منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد"، مشيرة الى أن "نتانياهو كان سيعلن قراره في ​مؤتمر​ صحفي مساء الاثنين، لكنه تراجع عن الإعلان".

وأوضحت أن "التأجيل جاء على خلفية ​النقاش​ المقرر في المحكمة العليا اليوم، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف نتانياهو تشكيل ​حكومة​، في ظل اتهامه ب​الفساد​، وكذلك بسبب نظر المحكمة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب ​نتنياهو​ الحصول على الحصانة"، مبينة أن "نتانياهو قرّر تأجيل إعلان القرار حتى لا يؤثر على ​القضاة​ اليوم".