الأمن المغربي ضبط أكثر من 16 طنا من المخدرات في طنجة

أعلنت الشرطة المغربية ضبط 16 طنًّا و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا في الميناء البحري لطنجة المتوسط، كانت مخبّأة داخل صناديق خشبيّة على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجّلة في المغرب ومتّجهة إلى أوروبا.
ولفتت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إلى أنّه "تمّ الإبقاء على مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة تحت تدبير الحراسة النظريّة، على خلفيّة البحث الّذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصّة"، مبيّنةً أنّ "الأبحاث والتحريات تتواصل لتوقيف كلّ الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجراميّة المتورّطة في هذه القضيّة، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا".
وتظلّ الحشيشة أكثر أنواع المخدرات الّتي يتمّ ضبطها في المغرب، حيث أعلن حجز أطنان عدّة منها في عمليّات متفرّقة سابقة، وتكون في الغالب موجّهة للتهريب نحو أوروبا.
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