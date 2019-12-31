أبي رميا: التعاطي في الشأن العام في لبنان من الآن وصاعدا يتطلّب ذهنية جديدة

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ خلال استقباله وفودا من كوادر ​التيار الوطني الحر​ في ​قضاء جبيل​، ان "التعاطي في الشأن العام في لبنان من الآن وصاعدا يتطلّب ذهنية جديدة اذ على المسؤول ان يتمتع بالشفافية المطلقة ويتعهد بالمصارحة الدائمة مع المواطنين ولا مكان للكذب والنفاق في العمل السياسي وهذه من مكتسبات حراك 17 تشرين الأول".

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