أ.ف.ب: محامي غصن الياباني يبدي "ذهوله" وينفي أي اتصال بينهما منذ رحيل موكله إلى لبنان

شدّد محامي الرئيس السابق لتحالف "رينو- نيسان" ​كارلوس غصن​، ​اليابان​ي جونيشيرو هيروناكا، تعليقًا على تواجد موكله في ​لبنان​، على "أنّها مفاجأة تامّة. إنّني مذهول"، وفق ما ذكرت وكالة "الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب".

وأكّد "أنّه لم يتلقَّ اتصالًا من غصن، وعَلِم من التلفزيون أنّ موكله خرج من اليابان"، حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلّق بمخالفات ماليّة.

وكان قد أعلن غصن، في بيان "أنّني الآن في لبنان. لم أَعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيّز، حيث يتمّ افتراض الذنب"، مشدّدًا على "أنّني لم أهرب من العدالة، ولقد حرّرت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرًا التواصل بحريّة مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءًا من الأسبوع المقبل".

وكان قد وصل غصن إلى ​بيروت​ أمس الإثنين، وفق ما أكّد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة "فرانس برس"، من دون أن يتّضح كيف غادر اليابان.