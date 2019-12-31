شدّد محامي الرئيس السابق لتحالف "رينو- نيسان" كارلوس غصن، الياباني جونيشيرو هيروناكا، تعليقًا على تواجد موكله في لبنان، على "أنّها مفاجأة تامّة. إنّني مذهول"، وفق ما ذكرت وكالة "الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب".
وأكّد "أنّه لم يتلقَّ اتصالًا من غصن، وعَلِم من التلفزيون أنّ موكله خرج من اليابان"، حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلّق بمخالفات ماليّة.
وكان قد أعلن غصن، في بيان "أنّني الآن في لبنان. لم أَعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيّز، حيث يتمّ افتراض الذنب"، مشدّدًا على "أنّني لم أهرب من العدالة، ولقد حرّرت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرًا التواصل بحريّة مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءًا من الأسبوع المقبل".
وكان قد وصل غصن إلى بيروت أمس الإثنين، وفق ما أكّد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة "فرانس برس"، من دون أن يتّضح كيف غادر اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: محامي غصن الياباني يبدي "ذهوله" وينفي أي اتصال بينهما منذ رحيل موكله إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.