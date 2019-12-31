ترشيحا: إصابة متوسطة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (36 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للمتحدث باسم المركز الطبي الجليل نهارية، وصل شاب من ترشيحا وهو يعاني من جروح بالقسم السفلي من جسمه، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة جراء إطلاق نار.

وحسب الشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن حادث إطلاق نار في المنطقة الصناعية معلوت، حيث استنفرت قواتها للمنطقة وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي أسفر عن إصابة شاب بالثلاثينات من عهره بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما لم تعلن الشرطة خلفية وأسباب حادث إطلاق النار.

وأمس الإثنين، قتل شابان، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بالقرب من مدخل قرية إبطن وفي مدينة يافا.

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وقتل الشاب سراج جربان (23 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت، مساء الإثنين، في مدينة يافا، وقبل ساعات قتل الشاب محمد كمال سعدي (39 عاما) من قرية بسمة طبعون، وأصيب آخر في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدخل قرية إبطن.

وبمقتل جربان وسعدي، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 93 قتيلا بينهم 11 امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.