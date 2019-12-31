حالة الطقس: أجواء باردة ومستقرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء باردة نهارا خصوصا في الجبال مع تواجد الغيوم المرتفعة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شمالية شرقية معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وباردا جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون في بداية النهار شرقية ومع ساعات النهار تصبح جنوبية غربية.

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في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. ومع ساعات النهار تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في شمال ووسط البلاد. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح قطبية المصدر.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصا في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي ورياح باردة جدا، وتهطل الأمطار ابتداء من العصر والمساء في كافة المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جدا في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد.