القوات المشتركة تصد هجوما كبير للمليشيا شمال الضالع

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

صدت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، زحفاً حوثياً، على معسكر الجُب الاستراتيجي، جنوب غربي الفاخر، على المحور الشمالي الغربي لمحافظة الضالع.



وذكرت مصادر إعلامية، أن مواجهات عنيفة تجددت على أطراف مناطق وادي صبيرة، بتار، الجُب، جنوب غربي الفاخر، بين القوات المشتركة مسنودة بالحزام الأمني، ومليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن كانت تجددت شمال وغربي الفاخر، في ساعات متأخرة مساء الاثنين.

وحاولت مليشيا الحوثي التقدم نحو معسكر الجُب عبر منطقة صبيرة، وبتار، تحت غطاء ناري كثيف استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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واستهدفت مدفعية المشتركة مجاميع شاركت بعملية الزحف الحوثي، ألحقت بين أوساطهم قتلى وجرحى، وتدمير آليات عسكرية، وأجبرتهم على التراجع.

ووفق مصدر عسكري، تحاول مليشيا الحوثي السيطرة على معسكر الجُب بأي ثمن، فضلاً عن ذلك السيطرة على جبل "صامع" في جبهة باب غلق، علي شمالي الفاخر، حيث يمثل هذان الموقعان العسكريان الاستراتيجيان بوابة الدخول إلى مدينة قعطبة عاصمة المديرية.

كما يمكن السيطرة على خطوط الإمداد التي تتدفق من مدينة الضالع إلى منطقة حجر، عبر حبيل يحيى