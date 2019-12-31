"الخليج" تتحدث عن حمام الدم بالصومال والحضور التركي في أفريقيا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، لم يتوقف حمام الدم في الصومال، فخلال الأسابيع الأخيرة تمكن الإرهاب من حصد المئات من الضحايا الأبرياء، وكان ما ارتكبته قوى الإرهاب منذ يومين، بعملية انتحارية أسفرت عن مقتل 100 شخص، بينهم طلاب مدارس آخرها، ما أعاد إلى الأذهان العمليات الإرهابية التي نفذتها "حركة الشباب" الإرهابية في الصومال، التي تتغذى من فكر الجماعات المتشددة، التي يمثلها تنظيما "القاعدة" و"داعش"، وهما اللذان ارتكبا العشرات، إن لم يكن المئات من العمليات الإرهابية، معظمها في بلاد إسلامية.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء لقد دارت دوامة العنف في قارة إفريقيا، ويبدو أنه لا يراد لها أن تتوقف، فبينما العالم يودع عاماً ويستقبل آخر بمظاهر فرح، يصّر الإرهابيون على شاكلة "حركة الشباب" و"بوكو حرام"، على ارتكاب المجازر تلو الأخرى ضد أبرياء في عدد من المناطق التي تسيطران عليها، إذ لا تمتلكان مشروعاً إلا القتل والتدمير، ولم تتمكنا من تقديم نفسيهما إلا بكونهما من وسائل الخراب الذي يعم القارة الإفريقية وليس الصومال ونيجيريا وحدهما.

وأشارت إلى أن الإرهاب قد غرس أنيابه في إفريقيا، وباتت دولها غير قادرة على حماية نفسها منه، حيث صار ينتشر في القارة، مخترقاً كل الإجراءات التي اتخذتها بعض دولها لحماية نفسها من تغول الجماعات الدينية المتطرفة، التي وجدت في القارة مرتعاً خصباً للتمدد، خاصة في ظل الفقر الذي يعم دول القارة وارتباطاتها بالخارج واعتمادها عليه بشكل كلي.

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ولفتت إلى تداخل الإرهاب بشكل وثيق مع الأطماع الخارجية، فالحضور التركي في القارة الإفريقية يبدو جلياً، وعلى ما يبدو فإن أنقرة ترغب في خلط الأوراق تنفيذاً لمخطط ترغب به للاستحواذ على مقدرات القارة وتوسيع نفوذها الذي فقدته خلال العقود الماضية، كما هو حاصل في ليبيا، فأنقرة لعبت ولا تزال تلعب دوراً سلبياً في إعادة توتير الأجواء مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها العديد من دول القارة.

وذكرت أنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب في إفريقيا بشكل عام والصومال بشكل خاص، والضربات التي تتعرض لها الحركات المتطرفة، إلا أن هذه الجهود لم تتمكن من القضاء على الأسباب المؤدية لنشوء التطرف، من أبرزها الجهل واتساع الفقر، وهما سببان يشكلان عصب الإرهاب ليس فقط في القارة السمراء، بل وفي مختلف مناطق العالم.

وخلصت في ختام افتتاحيتها إلى أن حمامات الدم التي نراها اليوم جراء العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في الصومال وغيرها من الدول، دليل على أن العالم لم يتمكن من محاصرة الإرهاب، ناهيك عن التخلص منه بشكل كامل، فلا يزال أمامه الكثير ليفعله لحماية الناس من نتائج الأعمال الشريرة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية العابرة للقارات.