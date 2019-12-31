صحيفة: عزيمة الإمارات تسابق الزمن

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، في مؤشر دقيق على قوة العزيمة الوطنية في الإمارات وقدرة شعبها على خوض غمار التنافسية عالمياً.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تمكنت الدولة من تحقيق قفزات غير مسبوقة في مسيرتها وتقدمها وقدرتها على ترسيخ ريادة نادراً ما تنجح دولة ثانية غيرها في تحقيق نتائج مماثلة، فلقد حققت الإمارات ارتقاء على سلم التنافسية العالمية بلغ 67% خلال 4 سنوات، وخير دليل على ذلك هو تأكيد المعهد الدولي للتنمية أن الإمارات تقدمت من المركز 15 عالمياً في 2016 إلى الخامس خلال 2019 الذي يقترب من ساعاته الأخيرة وفيه بينت مسيرة التنمية الرائدة والتصميم على تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والاستراتيجيات مدى زخم الجهود والقدرة على النجاح والإنجازات في الميادين كافة، وهو ما يرفد موقع الدولة عالمياً خاصة أن القفزات الحضارية لم تؤكد قدرة الدولة على شغل مكانتها بين أكثر دول العالم نشاطاً وازدهاراً فقط، بل من خلال تصدرها للتنافسية في الكثير من المجالات والمحاور الرئيسية والفرعية ذات الصلة ضمن أكثر من 330 مؤشراً خاصاً بتقييم قدرة الدول المشمولة بالتنافسية على الارتقاء بقدرة تحقيق التقدم والازدهار.

Advertisements

وأوضحت أن الأجندة الوطنية التي تحرص قيادتنا الرشيدة على تحقيقها ضمن خططها الطموحة سواء وفق رؤية الإمارات 2021 أو غيرها من الخطط الطويلة، تهدف لبلوغ الصدارة ولتكون الإمارات عاصمة ومحوراً عالمياً عبر اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار والتطوير الهادف إلى استباق العصر ومتطلباته وليس فقط التمكن من أدواته المرحلية التي باتت من المسلمات وحققت فيها الإمارات إنجازات كبرى تحظى بتقدير واعتراف عالمي واسع من قبل جميع الدول أو الجهات المعنية التي تقوم بمتابعة المؤشرات والتقدم المحرز في كل منها.

وأكدت "الوطن" في الختام أن هذه المنجزات الوطنية الباعثة على الفخر والاعتزاز التي تعزز السعادة وتمثل كل نقلة فيها مرحلة مفصلية في الطريق نحو الغد المشرق الذي يتم العمل عليه، أتت ثمار جهود متكاملة بينت قدرة وكفاءة الجهاز الحكومي في الإمارات على جعل المنافسة حقيقة من ثوابت النهضة الحضارية الشاملة في الإمارات وحرص شعبها على أن يكون في كل وقت قادراً على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص كونها من الظواهر الطبيعية في عملية البناء والتطوير والتقدم الذي تشهده كل مرحلة ومتطلباتها، وبالتالي فاكتساب المرونة والأدوات التي تكون كفيلة بالتعامل معها لتحقيق جميع الأهداف بات من يوميات كل معني بالعمل في أي قطاع ومحفل خاصة أن الهدف هو ريادة وطن يقدم الدروس على كيفية ارتقاء الأمم وتقدمها وتعزيز مكانتها.