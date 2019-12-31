اليمن.. التجار في مناطق سيطرة المليشيا يبدؤون إضرابا عاما الأربعاء

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

يبدأ التجار اليمنيون، بالعاصمة صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيون، الأربعاء 1 يناير 2020، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة.



ودعت نقابة «التجار اليمنيين»، في بيان صحفي لها، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين إلى إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.

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وطالبت النقابة بوضع حلول إيجابية مثل قيام حكومة المليشيا، غير المعترف بها دولياً، بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلا، كونه يحتاج إلى الأموال من أجل الاستيراد بها.

وكانت المليشيات الحوثية، أصدرت في وقت سابق قراراً ضد المواطنين والتجار يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني، خلال ثلاثين يوما، إلا أن ذلك القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين وتسبب في معاناة الكثير منهم.

وتفرض سلطات المليشيات الحوثية بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية، على التجار في جميع المداخل المؤدية إليها، في كل من أرحب والازرقين، وعفار بالبيضاء والمدن المجاورة لها.