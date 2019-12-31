اليمن.. الإمارات تختتم برنامج مساعداتها الإنسانية في الساحل الغربي للعام 2019 بقافلة إغاثية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج مساعداتها الإنسانية للعام 2019 في الساحل الغربي، بقافلة إغاثية تظم 28 طن مواد غذائية، ليرتفع حجم المساعدات المقدمة عبر ذراعها الإنسانية ، هيئة الهلال الأحمر، خلال العام الى 114400 سلة غذائية.



وشملت القافلة سلال غذائية متكاملة لأكثر من 400 أسرة في قرى الشاذلية ونوبة قصيص والسليمة بعزلة الزهاري التابعة لمديرية المخا محافظة تعز.

وعبر عقال ومواطنو القرى المستهدفة عن سعادتم ، مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي وبتدفق مساعداته خفف عن كاهلهم الكثير من المعاناة التي سببتها الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

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وعبروا عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا مؤكدين أن بصماتها الإنسانية ستظل محفورة في الذاكرة جيلا بعد جيل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

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يشار الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، سلال غذائية متكاملة شهريا للأسر النازحة والأسر الأشد فقرا في مختلف مديريات الساحل الغربي، فضلا عن ما تقدمه من مساعدات ضمن برنامج الإستجابة الطارئة لمواجهة الكوارث التي تتعرض لها الأسر والقرى والتجمعات السكانية بين الحين والأخر خصوصا في مناطق التماس جراء القصف من قبل المليشيات الحوثية.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر في توزيع مساعداتها على مسح دقيق ومتجدد من قبل مختصين وبالتعاون مع الشخصيات الإجتماعية ومواطنين لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها على امتداد الساحل الغربي من مديرية ذوباب المندب بمحافظة تعز جنوبا الى الأحياء المحررة بمدينة الحديدة شمالاً.