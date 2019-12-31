شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل» ظاهرة الاحتباس الحراري حقيقة تمثل تهديدا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها بمناسبة العام الجديد إنها تكافح تغير المناخ لتمكين الأجيال القادمة من العيش في سلام ورخاء.

وقالت ميركل في خطاب مسجل سيبث مساء اليوم الثلاثاء "ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية حقيقية. إنها تمثل تهديدا".

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وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة العالم والمشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري كلها من صنع الإنسان.

وتابعت قائلة "لذلك علينا أن نفعل كل شيء ممكن للتغلب على هذا التحدي الإنساني. لا يزال ذلك ممكنا".

وأضافت "سيكون على أطفالنا وأحفادنا التعايش مع عواقب ما نفعله أو نمتنع عن فعله اليوم. لهذا السبب استخدم كل قوتي للتأكد من أن ألمانيا تساهم، بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، في السيطرة على تغير المناخ".