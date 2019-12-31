شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للعام الجديد.. فرنسا تحشد 100 ألف رجل أمن والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، في باريس يوم الاثنين، إنه تم نشر نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا.

وأكد كاستانير أنه لا يوجد خطر أمني محدد، مضيفا: "لكننا نستعد لكل شيء".

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وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي.

ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد.

ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.