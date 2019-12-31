أمير قطر يطلع من صالح على آخر المستجدات على الساحة ‏العراقية

وقالت الوكالة إأن الاتصال شهد "استعراض الأوضاع في ‏العراق"، حيث أطلع رئيسه أمير قطر على "آخر المستجدات ‏على الساحة العراقية‎".‎

وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده ‏على "استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق‎".‎



وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يشهد فيه العراق ‏اضطرابات سياسية على خلفية موجة احتجاجات واسعة ضد ‏السلطات أودت بحياة أكثر من 500 شخص وتسببت باستقالة ‏رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وسط استمرار خلافات ‏سياسية بين القوى الحاكمة‎.‎

وتزداد الأوضاع تعقيدا في البلاد تزامنا مع ذلك على خلفية ‏تصعيد عسكري بين الفصائل المسلحة العراقية، حيث شنت ‏الولايات المتحدة، مساء الأحد، ضربات مكثفة على مواقع ‏‏"الحشد الشعبي" في الأراضي العراقية والسورية، قائلة إن ‏الهجوم جرى ردا على عمليات استهدفت قواعدها.‏

