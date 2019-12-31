أمير قطر يطلع من صالح على آخر المستجدات على الساحة ‏العراقية

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء امس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب ما أفادت به وكالة "قنا" القطرية الرسمية.
وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على "استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق".
وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يشهد فيه العراق اضطرابات سياسية على خلفية موجة احتجاجات واسعة ضد السلطات أودت بحياة أكثر من 500 شخص وتسببت باستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وسط استمرار خلافات سياسية بين القوى الحاكمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدا في البلاد تزامنا مع ذلك على خلفية تصعيد عسكري بين الفصائل المسلحة العراقية، حيث شنت الولايات المتحدة، مساء الأحد، ضربات مكثفة على مواقع "الحشد الشعبي" في الأراضي العراقية والسورية، قائلة إن الهجوم جرى ردا على عمليات استهدفت قواعدها.
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