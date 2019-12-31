السعودية تدين 'هجمات ارهابية' ضد القوات الأمريكية في ‏العراق

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ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية للأنباء عن مصدر ‏مسؤول قوله، إن المملكة تدين هجمات "جماعات مدعومة من إيران" ضد القوات الأمريكية في العراق

واضاف أن السعودية تؤكد أن هذه الهجمات تنتهك سيادة ‏العراق وتؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم ‏جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي ‏من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات ‏المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام ‏الإيراني‎.‎

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ودعت السعودية ، وفقا للوكالة، إلى "تضافر الجهود المخلصة ‏كافة للمحافظة على أمن العراق واستقراره".‏