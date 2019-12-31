السعودية تدين 'هجمات ارهابية' ضد القوات الأمريكية في ‏العراق

دانت السعودية ما وصفتها بأنها "هجمات إرهابية" وقعت داخل الأراضي العراقية ضد القوات الامريكية الموجودة في العراق والتي أدت لمقتل أمريكي.
ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية للأنباء عن مصدر مسؤول قوله، إن المملكة تدين هجمات "جماعات مدعومة من إيران" ضد القوات الأمريكية في العراق
واضاف أن السعودية تؤكد أن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وتؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.
ودعت السعودية ، وفقا للوكالة، إلى "تضافر الجهود المخلصة كافة للمحافظة على أمن العراق واستقراره".
وعقب القصف أعلن البنتاغون أن واشنطن اتخذت إجراءات هجومية ضد "جماعة ترعاها إيران" في العراق، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد التواجد الإيراني.
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