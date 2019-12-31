مراسيم شعبية لتشييع شهداء الحشد الشعبي وسط ‏بغداد

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء الاحد.
وبحسب مصادر امنية، فأن مراسيم شعبية أقيمت، صباح اليوم، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين استهدفتهم الطائرات الامريكية بقصف مقارهم في محافظة الانبار مساء الاحد الماضي.
واشارت المصادر، الى أن مراسيم التشييع اقيمت عند تقاطع ساحة الحرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وامنية.
واشارت المصادر، الى أن مراسيم التشييع اقيمت عند تقاطع ساحة الحرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وامنية.
وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، مساء الاحد 29 كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
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