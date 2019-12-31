الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون لموظفي الدولة‎ ‎

اطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المشمولين ‏سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، ‏‏25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.‏ وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، ‏نسخة منه، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة ‏لأكثر من ٢٠٠٠ موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ‏وحصلوا على البطاقة الالكترونية.‏



وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ‏ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك ‏بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن ‏طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه.‏



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