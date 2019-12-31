مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا جنوبي العراق

اغتال مسلحون مجهولون ناشطا مدنيا في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق شهود عيان.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه الناشط المدني علي الخفاجي الليلة الماضية وأردوه قتيلا في منطقة التضحية وسط المحافظة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت، في إحصائية، 25 ديسمبر/كانون أول الجاري أن حالات اغتيال الناشطين في المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر/ تشرين أول بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15 حالة قتل و13 مصابا والباقي كانت فاشلة.

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وأشارت إلى أن حالات الاختطاف في ساحات التظاهر بلغ 77 ناشطا مدنيا.

كما أكدت المفوضية مقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين في المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي، للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني.





وقال عضو المفوضية علي البياتي: إن عدد الضحايا للمظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها بلغ 489 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.

وأوضح أن عدد المعتقلين بلغ 2807، وتم إطلاق سراح غالبيتهم ولم يتبق سوى 107 متظاهرين رهن الاعتقال.