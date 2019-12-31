واشنطن وأبوظبي ستواصلان العمل لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير مايك بومبيو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفقا على أن الضربات الأمريكية الأخيرة بالعراق تهدف لحماية مصالح التحالف الدولي، وكانت للدفاع عن النفس، وملائمة ومبررة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "تحدثت مع ولي عهد أبوظبي حول الهجمات ضد قوات التحالف الدولي في العراق يوم الجمعة".

وأضاف بومبيو أن واشنطن وأبوظبي ستواصلان العمل معا لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

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وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، عن أن الضربات الجوية استهدفت 5 أهداف لمليشيا "حزب الله"، منها 3 في العراق، و2 في سوريا.



وقال إسبر: "ناقشنا مع الرئيس دونالد ترامب خيارات أخرى بعد الضربات التي استهدفت مليشيا حزب الله في العراق وسوريا".



وأكد أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة للدفاع عن النفس، وردع أي سلوك سيئ من قِبل المليشيات أو إيران.

وكان الجيش الأمريكي قد شن، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.