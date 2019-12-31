بومبيو: واشنطن والرياض ستواصلان العمل معا لمواجهة سلوك إيران الخبيث

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/12/31 09:03 ص بتوقيت أبوظبي
الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي في لقاء سابق بالرياض
كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي تم بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول الهجمات الأخيرة من قبل مليشيا حزب الله الإرهابي في العراق.
وقال بومبيو، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إنه ناقش مع ولي العهد السعودي الهجمات ضد قوات التحالف الدولي في العراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجمات الإيرانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية ستواصلان العمل معا لمواجهة سلوك إيران الخبيث.
وأضاف بومبيو أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن النظام الإيراني ووكلاءه قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، موجها الشكر للأمير محمد بن سلمان على دعمه في مواجهة تحديات المنطقة.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق، الإثنين، قال بومبيو إن الضربة الأمريكية على مواقع بالعراق وسوريا كانت دفاعاً عن قوات بلاده والأمريكيين الموجودين في العراق.
وأضاف بومبيو أن الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يخطط لتوسيع النشاط الإرهابي للمرشد الإيراني، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت مسار الضغط على إيران وحزب الله، لمنع تدفق الأموال للنظام الإيراني، وعدم توسيع نشاطه الإرهابي.
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