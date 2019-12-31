صحيفة: تستقبل الإمارات عاماً جديداً من الإنجازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، عام من الإنجازات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، تودعه الإمارات.. عام وصلت فيه إلى الفضاء، ونشرت من قلب أرض التسامح، وثيقة الأخوة الإنسانية رسالةَ سلام إلى العالم، وسط زخم سياسي جعل من عاصمتها قبلة لزعماء الدول نظراً لدورها المهم في المنطقة والعالم.



وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" نودع إنجازات اقتصادية، وضعت الإمارات على طريق الحرير، وجعلت منها أول دولة في المنطقة تخوض غمار الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا، وتوظيفها في الصناعة، كما تصدرت أهم المؤشرات العالمية نظراً لتنوع اقتصادها وانفتاحها على العالم عبر بناء شراكات كبرى تصب في تحسين الوضع المعيشي للشعوب.

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وأشارت إلى أن الإنجازات الرياضية والثقافية ماثلة أمام المجتمع العربي والدولي، فمدن الإمارات حفلت على مدى العام بالتظاهرات المهمة في هذين المجالين، وأكدت قدرة الدولة على تنظيم أهم البطولات واللقاءات، وإعلان الاستراتيجيات الثقافية الهادفة إلى جعل الدولة حاضنة للإبداع.

وأضافت تستقبل الإمارات عاماً جديداً من الإنجازات، والذي سيشكل انطلاقة نحو مئوية الدولة، فمع انطلاقة العام الجديد، نحن على موعد مع بدء المرحلة التشغيلية للمحطة الأولى للمفاعل النووي السلمي في "براكة"، وإطلاق مسبار الأمل في أول رحلة تاريخية إلى المريخ، واستضافة العالم، كل العالم، في إكسبو 2020.

واختتمت افتتاحيتها بقولها " قيادة تعمل من أجل الوطن، وشعب ملتف حول قيادته، يسطرون قصة من المجد، عاماً تلو عام، لا يقفون أمام أي تحدٍ، متجاوزين المستحيل.. فكل عام ووطننا وقيادتنا وشعبنا وأمتنا والعالم بألف خير بحلول العام الجديد الذي نأمل أن يكون عام استقرار ورخاء وسلام على كل الدول والشعوب".