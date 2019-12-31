«ناشيونال إنترست»: 5 أزمات قد تتسبب في إندلاع الحرب العالمية الثالثة خلال 2020

- شريف الجنيدي

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الاستقرار العالمي في عام 2020 غير مؤكد، حيث يشهد العالم حالياً عدد من الأزمات التي من المحتمل أن تؤدي إلى صراع عالمي واسع.

وتقول المجلة، في تقرير لها نشرته أمس الإثنين، إن هناك 5 مناطق في العالم من المحتمل أن تندلع فيها الحرب العالمية الثالثة.

1- إسرائيل وإيران

أفادت المجلة بأن إسرائيل وإيران تخوضان "حرباً منخفضة الشدة" في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موضحة أن طهران تدعم وكلاءها في كل من غزة ولبنان وسوريا وعدد من الأماكن الأخرى، فيما تشعر تل أبيب بالراحة عندما تقدم على ضرب القوات الإيرانية في مختلف المناطق بالشرق الأوسط.

وبالنظر إلى سياسة الطرفين، فإن إيران نجحت في تعزيز علاقاتها مع المجموعات والتنظيمات المسلحة وغيرها، فيما تمكنت إسرائيل من بناء تحالف مناهض لإيران في المستوى الدبلوماسي.

وأشارت المجلة إلى أنه من الصعب توقع السيناريوهات التي قد تجعل الحرب بين إيران وإسرائيل أكثر حدة، ففي حالة إقدام طهران على إعادة برنامجها النووي، وهو ما تسعى إليه حالياً، فإن إسرائيل سترغب في توجيه ضربات أوسع لها، وربما مباشرة.

وأضافت أنه في حال تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، فإنه سيهدد إمدادات النفط العالمية، وهو ما سيغري الولايات المتحدة وروسيا بالتدخل.

2- تركيا والولايات المتحدة

شهد العام الماضي تصاعد للتوتر بين تركيا والولايات المتحدة، آخرها وأبرزها عندما قررت واشنطن الإنسحاب من الأراضي السورية بشكل مفاجئ لدخول القوات التركية، قبل أن تهدد أنقرة بالعقوبات الاقتصادية.

كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة سلاح الجو في "إنجرليك" التي تتضمن ترسانة من الأسلحة النووية.

وتقول المجلة إن العلاقات المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة يخشى منها الكثيرون بسبب تأثيرها على مستقبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن لا أحد يتوقع قيام أردوغان بالاستيلاء على الرؤوس النووية الموجودة في قاعدة "إنجرليك".

وأشارت المجلة إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وواشنطن حالة من التوتر، فإن روسيا تراقب في الظل تطوراتها.

3- الهند وباكستان

تقول المجلة إن الاضطرابات التي تشهدها كشمير قد تدفع مجموعات من الهند وباكستان للتدخل من خلال هجمات إرهابية سواء في الإقليم أو خارجه.

وتضيف أنه في حال حدوث ذلك، فإن الهند ستُجبر على الرد، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد خطير بين البلدين.

Advertisements

وأوضحت المجلة أنه وبالتعمق الجيد في الأحداث، فإن الصين تراقب الأمور عن كثب، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تنامياً ملحوظاً، وهو ما يزيد من سخونة الموقف وقد يكون له مستقبلاً آثار دولية خطيرة.

4- شبه الجزيرة الكورية

تقول المجلة إن التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017، مع قدوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، وهو أمر قد يزيد من حدة التوتر بين واشنطن وبيونج يانج.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لازال متمسكاً بعقد اتفاق مع كوريا الشمالية لما يمكن أن يرفع من أسهمه في الانتخابات المقبلة، إلا أنه وعلى الجانب الآخر فإن بيونج يانج ليست لديها مصلحة في الشروط التي قدمها زعيم البيت الأبيض، مؤكدة أنها غير مهتمة.

ومؤخراً، أعلنت كوريا الشمالية عن "هدية عيد الميلاد"، وهو ما فسره المراقبون بأن بيونج يانج قد تُقدم على خرق معاهدة الصواريخ الباليستية أو ما هو أسوأ، وهو الأمر الذي قد يُجبر ترامب على التدخل وبقوة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يمارس سياساته الخارجية "على المستوى الشخصي"، وحينها سيشعر بـ "الخيانة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ما سيسفر عنه وضع غامض.

5- بحر الصين الجنوبي

قد يخفف أي اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعض التوترات بين البلدين، إلا أنه السؤال الأبرز كيف ومتى؟.

وتقول المجلة إن الصعوبات الاقتصادية في الصين نتج عنها الحد من بعض برامج البناء البحرية الخاصة بها، كما أدى تضييق ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة إلى التخفيف من طموحات بناء السفن.

وفي الوقت الذي أثارت فيه الولايات المتحدة توترات مع حلفاؤها اليابان وكوريا الجنوبية، أكدت الصين على علاقاتها القوية مع روسيا.

وأشارت المجلة إلى أن الصين والولايات المتحدة لن يخاطرا بالصراع، إلا أن ترامب راهن خلال فترته الرئاسية الأولى على المواجهة مع بكين، وربما سيسعى لتصعيد التوتر في العام المقبل.

وفي الداخل، يواجه الرئيس الصيني شي جين بينج خطر استمرار الاضطرابات، وهو الأمر الذي قد يحفز الجانبين على التصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، وربما العسكري في مناطق جنوب أو شرق الصين.

ما شكل المستقبل في عام 2020؟

إن العالم ينتظر نتيجة الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة لفهم اتجاه السياسة الأمريكية في السنوات الأربعة المقبلة.

وتؤكد المجلة أن كل أزمة من تلك الأزمات في العالم لها مسارها المنطقي الخاص بها، وأن كل طرف قد يُجبر على التحرك بفعل تصاعد الأحداث، بعيداً عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، لأن أي تحرك أو احتكاك بين الدول الأخرى قد يؤدي إلى إشعال الحرب في أي لحظة.

.