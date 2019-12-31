الأشقر: معظم فنادق لبنان هي في حال إقفال جزئي حالياً

أعلن نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر انّ معظم فنادق لبنان هي في حال إقفال جزئي حالياً، إذ انّ القسم الاكبر من أجزاء الفنادق مقفلة.
واعتبر في حديث تلفزيوني انّ "الحركة في الاعياد ليست كافية لصمود القطاع".
في حين كشف نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي انه "حتى شهر كانون الاول 2019 تجاوز عدد الاقفالات الـ 500 مطعم، إنما الأمر الاخطر أنّ الاقفالات الكبيرة والاعداد ستكون الى تزايد اعتباراً من 1-1-2020".
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