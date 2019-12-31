الأشقر: معظم فنادق لبنان هي في حال إقفال جزئي حالياً

أعلن نقيب أصحاب ​الفنادق​ ​بيار الاشقر​ انّ معظم فنادق ​لبنان​ هي في حال إقفال جزئي حالياً، إذ انّ القسم الاكبر من أجزاء الفنادق مقفلة.

واعتبر في حديث تلفزيوني انّ "الحركة في الاعياد ليست كافية لصمود القطاع".

في حين كشف نقيب اصحاب ​المطاعم​ ​طوني الرامي​ انه "حتى شهر كانون الاول 2019 تجاوز عدد الاقفالات الـ 500 مطعم، إنما الأمر الاخطر أنّ الاقفالات الكبيرة والاعداد ستكون الى تزايد اعتباراً من 1-1-2020".