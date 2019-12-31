مصادر دياب للجمهورية:يفضّل ان يبقي مشاوراته بعيداً من الأضواء لضمان نجاحها

كشفت مصادر رئيس ​الحكومة​ المكلف حساب دياب لـ"الجمهورية" انه يعمل بصمت في هذه المرحلة، ويفضّل ان يبقي مشاوراته بعيداً من الأضواء لضمان نجاحها في الوصول الى حكومة تشبهه بكل المعايير.

ولفتت الى أنه أبلغ من يجب إبلاغه انه يرفض إعادة توزير اي وزير كان في الحكومة السابقة، فالمرحلة تقتضي العمل كفريق وزاري متجانس.

وأشارت هذه المصادر الى ان اكثر من نصف التركيبة الحكومية بات جاهزاً بانتظار التفاهم على اسماء السيدات اللواتي سيدخلن الحكومة العتيدة، في ظل إصرار الرئيس المكلف على ان يكون ثلث الحكومة من ​الجنس​ اللطيف.

وكشفت مصادر مطلعة ليل امس لـ"الجمهورية" انّ أجواء ​الاتصالات​ دلّت الى طَي موضوع اعادة توزير هؤلاء الوزراء لمصلحة تأليف حكومة انتقالية ومتجانسة خالية من اي وزير سابق في الحكومة الحالية او غيرها من الحكومات السابقة، على يتم اختيار وزراء لا يثيرون غضب ايّ من القوى السياسية الأساسية، ولاسيما منها تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي التقدمي الإشتراكي".