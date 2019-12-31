الجمهورية: الحكومة المقبلة ستكون خالية من اي وزير سابق

علمت "الجمهورية" انّ تَمسّك "​التيار الوطني الحر​" بإعادة توزير كل من وزير شؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ ووزيرة ​الطاقة​ ندى البستاني ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ كان من المعوقات التي تؤخر ​الولادة​ الحكومية، ما دفع حركة "أمل" الى التمسّك بإعادة توزير ​حسن اللقيس​ في ​وزارة الزراعة​ و"​حزب الله​" بوزير الصحة ب​جميل جبق​ في ​وزارة الصحة​، وتيار "المردة" ب​يوسف فنيانوس​ في ​وزارة الاشغال​. وبنتيجة ​الاتصالات​ أمس سحب "التيار" وزراءه فردّ الآخرون بسحب وزرائهم، وتقرر ان تكون ​الحكومة​ خالية من اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة.

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