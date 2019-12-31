أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طريقي ​ترشيش​ زحلة، و​ضهر البيدر​ سالكتان أمام جميع المركبات من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي ​عيناتا​ الارز، ​تنورين​ حدث الجبة، ​اللقلوق​، ​كفرذبيان​ ​حدث بعلبك​، افقا ​العاقورة​ - المنيطرة حدث بعلبك، جرد مربين ​الهرمل​، ​معاصر الشوف​ ​كفريا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.