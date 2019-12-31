حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريقي ترشيش زحلة، وضهر البيدر سالكتان أمام جميع المركبات
من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا الارز، تنورين حدث الجبة، اللقلوق، كفرذبيان حدث بعلبك، افقا العاقورة - المنيطرة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، معاصر الشوف كفريا.
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