شبكة تلفزيونية يابانية: غصن وصل الى بيروت بجواز سفر مزور

ذكر شبكة NHK التلفزيونية ​اليابان​ية أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان ​كارلوس غصن​، وصل ب​طائرة​ خاصة مساء الأحد أو الاثنين إلى ​مطار بيروت​، بعد أن فر من ​طوكيو​ "ب​جواز سفر​ مزور"، مشيرة الى أن إسمه لم يرد في لوائح وبيانات المسافرين من اليابان إلى الخارج في الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن غصن أعلن في بيان أنه "الان في لبنان. لم اعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب"، مشددا على "أنني لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني اخيرا التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما ساقوم به بدءا من الاسبوع المقبل".