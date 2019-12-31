ذكر شبكة NHK التلفزيونية اليابانية أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، وصل بطائرة خاصة مساء الأحد أو الاثنين إلى مطار بيروت، بعد أن فر من طوكيو "بجواز سفر مزور"، مشيرة الى أن إسمه لم يرد في لوائح وبيانات المسافرين من اليابان إلى الخارج في الأيام القليلة الماضية.
يذكر أن غصن أعلن في بيان أنه "الان في لبنان. لم اعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب"، مشددا على "أنني لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني اخيرا التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما ساقوم به بدءا من الاسبوع المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة تلفزيونية يابانية: غصن وصل الى بيروت بجواز سفر مزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.