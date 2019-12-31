جنبلاط: احذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بالاساس فان الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة. ان تفاهم البوارج التركية و​الاتصالات​ بين البرتقالي والأزرق والذي خرب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في ​حكومة​ التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد. لكن احذر من احتقار ​الدروز​ وحصرهم بموقع ​وزارة البيئة​ بأمر من صهر السلطان".

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