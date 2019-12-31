إعلان حالة الطوارئ في أوروغواي بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء

أعلن رئيس ال​أوروغواي​، تاباري فاسكيز، ​حالة الطوارئ​ في البلاد بسبب ارتفاع عدد ​جرائم قتل​ النساء. ووفقا لوزارة الداخلية في أوروغواي، يتم تسجيل 108 شكاوى يوميا للعنف القائم على أساس الجنس في البلاد. وأكد ممثلو المنظمات النسوية، أن 35 امرأة قتلت على أيدي الرجال هذا العام، وقتلت ثلاث شابات خلال عطلة عيد الميلاد.

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