رئيس مولدوفا: تركيا شريك استراتيجي لبلادنا وعدد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بلغ 72

لفت رئيس ​مولدوفا​ إيغور دودون، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​ في المجمع الرئاسي بالعاصمة ​أنقرة​، بعد ترأسهما الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى أنّ "العلاقات الرسمية بين البلدين شهدت مؤخّرًا تطوّرًا ملحوظًا، تتوّج بهذه الزيارة إلى ​تركيا​".

وشدّد على أنّ "تركيا هي شريك استراتيجي في العديد من المجالات، وأنّ عدد الاتفاقات الموقّعة بين البلدين بلغ 72 اتفاقيّة حتّى الآن"، معربًا عن أمله في أن "يتمّ اعتماد الاتفاقيات الأربع الموقّعة اليوم من قبل حكومتي البلدين"، مشيرًا إلى أنّ "التعاون بين البلدين قضيّة مهمّة لاسيما في حقلَي الاقتصاد والتجارة".

وذكر دودون "أنّه اتّفق مع اردوغان على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في النصف الأول من عام 2020"، مبديًا أمله في أن "يساهم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، في دفع العلاقات الثنائيّة بين البلدين قدمًا نحو الأمام".