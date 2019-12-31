دعت الحكومة النرويجية إلى "وَقف الهجمات ضدّ المدنيّين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا"، لافتةً إلى "تصاعد الهجمات في إدلب بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين".
وركّزت في بيان، على أنّ "لدينا مخاوف كبيرة بخصوص أمن السوريين، وندعو جميع الجهات إلى وقف الاشتباكات من أجل حماية المدنيين، والبنى التحتية الخاصة بهم".
وفي السياق، علّق السفير التركي لدى أوسلو، فضلي تشورمان، على بيان الحكومة النرويجية، مشيرًا إلى "أنّنا في النهاية سمعنا صوت النرويج حول إدلب".
وكانت قد نزح أكثر من 264 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ تشرين الثاني الماضي، تيجة تصاعد وتيرة القصف على المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة النرويج دعت لوقف الهجمات ضد المدنيين بإدلب: لدينا مخاوف حول أمن السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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