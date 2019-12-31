حكومة النرويج دعت لوقف الهجمات ضد المدنيين بإدلب: لدينا مخاوف حول أمن السوريين

دعت الحكومة ​النرويج​ية إلى "وَقف الهجمات ضدّ المدنيّين في ​محافظة إدلب​، شمال غربي ​سوريا​"، لافتةً إلى "تصاعد الهجمات في إدلب بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين".

وركّزت في بيان، على أنّ "لدينا مخاوف كبيرة بخصوص أمن السوريين، وندعو جميع الجهات إلى وقف الاشتباكات من أجل حماية المدنيين، و​البنى التحتية​ الخاصة بهم".

وفي السياق، علّق السفير التركي لدى ​أوسلو​، فضلي تشورمان، على بيان الحكومة النرويجية، مشيرًا إلى "أنّنا في النهاية سمعنا صوت النرويج حول إدلب".

وكانت قد نزح أكثر من 264 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ تشرين الثاني الماضي، تيجة تصاعد وتيرة القصف على المحافظة.