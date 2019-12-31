ظريف بحث مع نظيره الصيني بالاتفاق النووي وآخر المستجدات في المنطقة والعالم

بحث وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، الّذي يزور ​الصين​، مع نظيره الصيني ​وانغ يي​ بموضوع ​الاتفاق النووي​ والعلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة والدوليّة.

وكان قد وصل ظريف إلى العاصمة الصينية عبر مطار بكين الدولي صباح اليوم، حيث استقبله مسؤولون صينيون وإيرانيون، بمن فيهم السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده.

وكان قد أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ غنغ شوانغ، أمس الإثنين، أنّ ظريف ووانغ سيركّزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الايراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.