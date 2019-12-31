حدث ليلًا| فتح باب المعاش المبكر بمميزات.. وتفاصيل تسلق فتاة روسية الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

- مستشار رئيس الوزراء: لا نية للاستغناء عن موظفي الحكومة

قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لا توجد نية لدى الحكومة للاستغناء عن موظفي الحكومة، وإن المحاور الرئيسية للإصلاح الإداري تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري وتيسير الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية والفساد.

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- مصدر يكشف أجندة مصر في الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة

قال مصدر مطلع على مفاوضات سد النهضة، إن الأجندة المصرية ثابتة في المفاوضات، التي أجريت في الاجتماعات السابقة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) أو حتى الاجتماع المقبل يوم 9 يناير 2020.

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- وزير الآثار والسياحة يكشف قيمة تذكرة دخول المتحف المصري الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير سيتم توسعتها لتكون أفضل مما عليه الآن، مضيفًا أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير تم تحديدها منذ شهرين.

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- مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات محددة

كشف المهندس هاني محمود عبدالمجيد، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة، لافتًا إلى أن "المعاش المبكر" اختياري وليس إجباريًا.

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- شريف مدكور يغادر راديو نجوم Fm.. وينضم لإذاعة جديدة قريبًا

أعلن الإعلامي شريف مدكور، رسميًا في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مغادرته لراديو نجوم FM.

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- مصادر عن فيديو تسلق عارضة روسية الهرم: "قبضنا على صاحبها ورحلناه"

قالت مصادر أمنية مسؤولة في مديرية أمن الجيزة، ومباحث الآثار، إن قوات الأمن لم تلق القبض على عارضة الأزياء الروسية التي تسلقت الهرم.

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- "مغامرة بدون إيحاءات".. مصادر أمنية تكشف تفاصيل تسلق فتاة روسية الهرم

كشفت مصادر أمنية مسؤولة، ملابسات مقطع فيديو لفتاة أجنبية، التقطته من أعلى قمة الهرم، ونشرته عبر حسابها في موقع "انستجرام".

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- خبير يحذر من نباتات زينة تزرع بجوار المدارس: تسبب التسمم (فيديو)

قال الدكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربي للأمن المائي والغذائي، إن هناك بعض النباتات السامة، التي يتم زراعتها حول المدارس مثل "النريم" و"الأندكم" أو ما يطلق عليها (عنب الديب).

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- "سيغير خريطة السياحة في مصر".. العناني مشيدًا بالمتحف المصري الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن العاملين في المتحف سيكونون مصريين.

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- القطار حوله أشلاء.. مأساة شاب على قضبان السكة الحديد بأبو النمرس

لقي شاب مصرعه، صدمه قطار ركاب بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

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- العراق تستدعي السفير الأمريكي لديها على خلفية قصف مقار الحشد الشعبي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء السفير الأمريكي في بغداد، على خلفية قصف القوات الأمريكية لمقرات كتائب حزب الله العراقية.

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- السيادي السوداني يقرر إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية في دارفور

قرر المجلس السيادي في السودان في اجتماع طارئ إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، في ظل أحداث العنف التي شهدتها الولاية.

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- أمين مساعد الجامعة العربية: أشك في توافق عربي على التدخل العسكري بليبيا

قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد للجامعة العربية، إن السعودية والإمارات والبحرين ودولًا عربية أخرى أيَّدت طلب مصر عقد اجتماع طارئ للجامعة الثلاثاء.

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- الشباب الصومالية تتبنى الهجوم الإرهابي في مقديشيو

تبنت حركة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الإرهابي في مقديشيو، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

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- وفاة الوزير والدبلوماسي التونسي الأسبق صلاح الدين معاوي

توفى الوزير التونسي الأسبق صلاح الدين معاوي، إثر تعرضه إلى نوبة قلبية عن عمر يناهز 76 سنة، اليوم الثلاثاء.

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- مسؤولون أمريكيون: واشنطن قلقة من الأعمال الانتقامية بعد قصف كتائب حزب الله

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنهم يتابعون الوضع عن كثب تحسبًا لأي إجراءات انتقامية تأتي ردًا على ضربات جوية أمريكية استهدفت جماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

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