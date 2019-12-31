غدًا.. صرف مقررات يناير من السلع المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، غدًا الأربعاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة بواقع 3 أشهر.
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