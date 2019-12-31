بومبيو لـ"الأمم المتحدة": ضرباتنا لوقف أنشطة إيران وحماية الأمريكيين

بومبيو لـالأمم المتحدة: ضرباتنا لوقف أنشطة إيران وحماية الأمريكيين

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالضربات الأمريكية المنفذة ضد ميلشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وأوضحت أنها جاءت في إطار الدفاع عن النفس وردعا لإيران وحماية لأرواح الأمريكيين.



وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على حسابه تويتر " تحدثت اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في أعقاب الرد الأمريكي على الهجمات الأخيرة في العراق.

وتابع لقد أوضحت أن عملنا الدفاعي كان يهدف إلى ردع إيران وحماية أرواح الأمريكيين" .

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

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واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأمريكية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أمريكي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأمريكي عن سقوط 25 قتيل وعشرات الجرحى في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأمريكي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاجون أن الضربات جاءت للدفاع عن النفس ورداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق وإصابة أخرين جراء استهداف ميلشيات حزب الله قاعدة كركوك بعشرات الصواريخ.