شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا... إعصار ناري يتسبب في مقتل وإصابة اثنين من رجال إطفاء والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول أسترالي اليوم أن إعصارا ناريا رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنا في الهواء وتسبب في انقلابها رأسا على عقب، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخرين، وذلك فيما تواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز:" إن الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء الاثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية مروعة حقا".

وأضاف أن رجلي الإطفاء المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق.

وتسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة. وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر متسببة في إتلاف أكثر من 4ر3 ملايين هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع