نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إن "السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره".
ولفت إلى انه "كان آخر هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأميركية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية خلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي".
وأكد المسؤول السعودي، أن الهجوم الأخير على قاعدة كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا، والذي تسبب في مقتل مواطن أميري وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأميركية، تتطلب اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر واس عن مصدر سعودي: لاتخاذ اجراءات دفاعية ضد التنظيمات التي شنت هجوم كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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