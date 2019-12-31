واس عن مصدر سعودي: لاتخاذ اجراءات دفاعية ضد التنظيمات التي شنت هجوم كركوك

نقلت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إن "السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل ​العراق​ التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره".

ولفت إلى انه "كان آخر هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من ​النظام الإيراني​ ضد ​القوات الأميركية​ المتواجدة في العراق، ضمن ​التحالف الدولي​ لمواجهة ​تنظيم داعش الإرهابي​ بناء على دعوة من ​الحكومة العراقية​ خلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف ​قوى الأمن​ العراقي".

وأكد المسؤول السعودي، أن الهجوم الأخير على قاعدة ​كركوك​ بأكثر من (30) ​صاروخ​ كاتيوشا، والذي تسبب في ​مقتل مواطن​ أميري وإصابة اثنين من ​القوات العراقية​ وأربعة من القوات الأميركية، تتطلب اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم".