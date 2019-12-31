الحوثي يدعو إلى خطوات عملية لإحلال السلام في اليمن

دعا القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​، ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية في ​اليمن​، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق ​السلام​ باليمن.

ولفت إلى ان "لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية، والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع". وأضاف، أن "الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي"، معتبرا ما عداها مجرد "تجريف للهواء لا صحة له".

وشدد محمد علي الحوثي، على أن "كل فعل يقابله ردة فعل مساوٍ له في القوة وموازٍ له في الاتجاه".