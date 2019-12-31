بومبيو ناقش مع غوتيريس الوضع في سوريا والعراق بسياق الضربات الأميركية الأخيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في ​سوريا​ والعراق في سياق الضربات الأميركية الأخيرة.

وأضاف البيان، "كرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد ​الولايات المتحدة​ كانت تهدف إلى ردع ​إيران​"، لافتة إلى ان "بومبيو وافق على الحفاظ على ​اتصال​ وثيق مع الأمين العام".

وكانت ​وزارة الدفاع​ الأمريكية أعلنت قصفها لمواقع تابعة ل​كتائب حزب الله​ التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر ​الحشد الشعبي​.