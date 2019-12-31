بومبيو ناقش مع غوتيريس الوضع في سوريا والعراق بسياق الضربات الأميركية الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع في سوريا والعراق في سياق الضربات الأميركية الأخيرة.
وأضاف البيان، "كرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران"، لافتة إلى ان "بومبيو وافق على الحفاظ على اتصال وثيق مع الأمين العام".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت قصفها لمواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.
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