ارتفاع حصيلة قتلى الاعصار فانفوني في الفيليبين الى 50

أعلنت السلطات في ​الفيليبين​ أن حصيلة الإعصار فانفوني الذي ضرب وسط الفيليبين يوم ​عيد الميلاد​ ارتفعت إلى 50 قتيلا، كما دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفيليبين ولا يزال هناك 80 الف شخص على الأقل في ملاجئ الايواء وقد يضطرون إلى البقاء فيها بالنظر إلى حجم الدمار.

وقال مارك تيمبال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث لوكالة فرانس برس "نشعر بالحزن لأن بعضا من مواطنينا" ما زالوا في مراكز الايواء، مضيفا "لكننا نؤكد لهم أنهم سيستمرون في تلقي الدعم".

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الاعصار الذي خلف أيضا 143 مصابا.