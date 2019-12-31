السعودية تدين الهجمات الإرهابية داخل العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية ،الثلاثاء، الهجمات الإرهابية داخل العراق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، والتي كان آخرها التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية.

وقال مصدر سعودي مسؤول: إن "المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية".

وتابع المصدر أن " الهجمات الإرهابية التي خلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر/كانول الأول 2019، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.

وأضاف "وإذ تشجب المملكة وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في الحادثة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".



ودعت السعودية إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره، معربة عن أمنيتها أن يحمي الله العراق من الفتن وأن يسوده الأمن والاستقرار".