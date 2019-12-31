مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري : "لن يتم الاستغناء عن أي موظف"

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في أول تصريح له بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء,أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : لا نية للاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية

Advertisements

مضيفا أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختياري وليس إجباريًا.