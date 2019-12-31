قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في أول تصريح له بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء,أن دوره يكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وتابع "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : لا نية للاستغناء عن أي موظف حكومي، وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية
مضيفا أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختياري وليس إجباريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري : "لن يتم الاستغناء عن أي موظف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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