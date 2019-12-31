برلماني: نقل شباب الوادي الجديد لاختبارات مسابقة الـ120 ألف معلم مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، توفير حافلات مجانية تقل جميع شباب المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، إلى محافظة القاهرة للاختبار في مسابقة الـ120 إلف معلم.

وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إنه جرى توفير حافلات مجانية لنقل المتقدمين من أبناء المحافظة، في مسابقة وزارة التربية والتعليم المزمع إجراء اختباراتها يوم الأحد الموافق 5 يناير 2010 في الأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.

وأوضح تامر، أنه على الراغبين من أبناء المحافظة في السفر بحافلات الحزب المجانية، الحجز من خلال التقدم بصورة بطاقة الرقم القومي والتواصل مع أمانات الحزب بالمراكز.

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