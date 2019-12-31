مريض نفسي يقتل والدته بـ"شاكوش" ويلقي نفسه من الطابق الثالث بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

قتل مريض نفسي والدته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة قلين في محافظة كفرالشيخ، قبل أن يلقي بنفسه من الطابق الثالث بمنزله.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بإشارة من شرطة النجدة، بقتل "محمد ا.ع.م"، 25 سنة، عاطل، والدته "زينات ع.ب"، 52 سنة، ربة منزل، بـ"شاكوش"، ثم إلقاء نفسه من الطابق الثالث.

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وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم مريض نفسي، وارتكب جريمته وألقى بنفسه من الطابق الثالث، ليصاب إصابات بالغة.

جرى التحفظ على الجثة في مكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل المتهم إلى مستشفى قلين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​