ساعة بيج بين تدق مجددًا احتفالًا بـ2020

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

من المقرر أن تدق أجراس ساعة "بيج بين" الشهيرة في لندن مجددًا مع بداية العام الجديد، على الرغم من خضوعها لعمليات تجديد شاملة، وسيجري إزالة السقالات التي تغطي حاليًا معظم برج الساعة تدريجيًا بحلول نهاية عام 2020.

وتم الكشف بالفعل عن أجزاء من البرج إيذانًا بدق الأجراس.

وسمعت الأجراس بالفعل أثناء إجراء اختبارات تجريبية خلال مطلع الأسبوع الماضي.

وبجانب الأجراس، ستحتفل لندن أيضًا بالعام الجديد بإطلاق ألعاب نارية في عروض ضخمة في "عين لندن"، وهي عجلة سياحية ضخمة تم إنشاؤها في العاصمة البريطانية قبيل مطلع القرن الحادي والعشرين وتعد من معالم لندن الشهيرة.