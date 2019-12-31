الشباب الصومالية تتبنى "حادث مقدشيو" الأخير

تبنت حركة الشباب الصومالية، اعتداء بسيارة مفخخة استهدف، السبت، نقطة تفتيش في مقديشو موقعا 81 قتيلا بينهم تركيان. واعترف الناطق باسم الحركة، علي محمد، في رسالة صوتية بارتكاب الهجوم مستهدفين موكبا الأتراك والمسلحين الموالين Advertisements لهم، على حد وصفه. لهم، على حد وصفه. وللمرة الأولى، قدمت حركة الشباب اعتذارها لسقوط ضحايا مدنيين في الاعتداء الذي بررته بضرورة محاربة الدولة الصومالية وداعميها الأجانب. وأضاف الناطق "نحن نأسف فعليا للخسائر التي لحقت بمجتمعنا المسلم الصومالي ونقدم تعازينا للمسلمين الذين سقطوا أو أصيبوا بجروح او دمرت ممتلكاتهم". ولا تتبنى حركة الشباب عادة الاعتداءات التي تسفر عن عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، خوفا من فقدان الدعم الذي تحظى به لدى عدد من الصوماليين.

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